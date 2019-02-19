المحمداوي يدعو في ذكرى استشهاد الشهيد الصدر الى موقفٍ جادٍ من انتشار الفساد والانحراف

2019/02/19 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، الثلاثاء، في ذكرى استشهاد الشهيد الصدر الى موقفٍ جادٍ من انتشار الفساد والانحراف و القضاء على الانحلال التي استشرى في المجتمع وادى إلى تخريب مؤسسات الدولة والتأثير على الخدمات.

وقال المحمداوي في بيان وتلقته وكالة صدى” نتقدم بأحر التعازي الى مقام الامام الحجة المنتظر(عج) ومقام المرجعية الشاهدة والأمة الاسلامية بذكرى استشهاد آية الله العظمى الامام الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر(قد) ونجليه تغمدهم الله بواسع رحمته واسكنهم فسيح جنانه مع النبيين والشهداء”.

وتابع “علينا ونحن نستذكر شهادة الصدر الثاني (قد) ونجليه ، ان نحاول جاهدين استلهام الدروس والعبر من سيرة حياة القادة العظام ونهجهم وفكرهم السامي بسمو علاقتهم الوجدانية الخالصة بالله سبحانه وتعالى “.

واضاف “تمر علينا ذكرى استشهاد شخصية عظيمة مثل الشهيد السعيد الصدر (قدس) فأننا نستذكر قيماً ومواقفا وبطولات قل نظيرها في مقاومة الجبابرة والطغاة ونستحضر الشجاعة الفائقة التي الهمها الشهيد لمحبيه ومريديه واتباعه، فهو الذي ازال الخوف واقتلعه من قلوب العراقيين، ونستذكر وقوفه من على منبر الجمعة وهو يوجه الناس ويعظهم ويعلمهم منهاج التضحية في سبيل الدين والمبادئ والوطن وكان قدوة لهم في ذلك”.

واشار “في هذه المناسبة نستذكر الدماء التي سالت في ارض العراق من مقابر جماعية وانتفاضات وشهداء الجيش والحشد الذين رفضوا الظلم والفساد وضحوا من اجل مبادئ الدين والوطن”.

واكد ان “حب الشهيد الصدر يستوجب القضاء على المفاسد والانحراف والانحلال التي استشرى في المجتمع اذ ادت هذه المفاسد إلى تخريب مؤسسات الدولة والتأثير على الخدمات كالصحة والتعليم والقضاء والأمن كما ادت الى انتشار تجارة للمخدرات وادمان عليها”.

ودعا “كل منصفين او المنتمين للشهيد الصدر ان يكون لهم موقفا جادا من الفساد والانحراف وانتشار المخدرات وفتح البارات للصبيان دون اي رادع من سلطة القانون”.

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