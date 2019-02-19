2019/02/19 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار, الثلاثاء, بأن القوات الأمنية حررت خمسة مختطفين لدى عصابات “ داعش” الإجرامية غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح, إن “القوات الامنية داهمت منطقة المدهم غرب قضاء راوه وتمكنت من تحرير خمسة مختطفين تم اختطافهم من قبل عناصر مجاميع داعش الإجرامية أثناء جمعهم الكمأ في تلك المنطقة”.واضاف ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تحرر خمسة مختطفين من “داعش” غربي الانبار alansaar.

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