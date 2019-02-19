2019/02/19 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… حذّر المحلل السياسي حافظ آل بشارة، الثلاثاء، من محاولات أميركية لاستغلال أخطاء الحكومة وحالات الفساد والفشل في النظام السياسي الجديد, لتنفيذ مؤامرات وخطط تهدف الى احداث انقلاب هادئ بقود لإعادة البعث المقبور الى السلطة.وقال آل بشارة في تصريح, إن “أميركا لديها مخطط سياسي في العراق ابعد من المخطط العسكري، حيث تحاول اعادة البنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات من محاولات أميركية للتخطيط لانقلاب هادئ في العراق alansaar.

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