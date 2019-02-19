2019/02/19 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث مصرف الرافدين المواطنين، على تحريك حساباتهم الخاملة التي مضى عليها أكثر من سبع سنوات في فروعه ببغداد والمحافظات وذلك بهدف تلافي تجميدها وتحويلها لحسابات البنك المركزي العراقي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان "التعليمات والقوانين المصرفية السارية تقتضي بتجميد الحسابات المتوقفة والخاملة في التوفير والجاري التي يمضي عليها سبع سنوات وتحويلها إلى البنك المركزي العراقي".

وحث البيان، المواطنين على تجنب خمول أرصدتهم والابتعاد عن الاكتناز السلبي عبر الاحتفاظ بالنقد في الأماكن الخاصة بدلا من المصارف.



انتهى/ ع

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحث على تحريك حسابات مضى عليها أكثر من سبع سنوات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحث على تحريك حسابات مضى عليها أكثر من سبع سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).