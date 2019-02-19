النزاهة البرلمانية: تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد تجاوز على حقوقنا !!

2019/02/19 | 12:20

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بغداد- العراق اليوم:

تحفظت لجنة النزاهة البرلمانية على إعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذا المجلس ي...





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