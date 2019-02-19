الاحتلال يزيل السلاسل الحديدية والأقفال عن باب الرحمة بالمسجد الأقصى

2019/02/19 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بإزالة السلاسل الحديدية والأقفال والبوابة الحديدية الخارجية لباب الرحمة، وأبقت المنطقة مغلقة.

وقال مراسل الغد: إن شرطة الاحتلال تزيل السلاسل الحديدية عن بوابة مبنى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك”.

بدوره، وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال شرعت بإزالة السلاسل الحديدية والأقفال والبوابة الحديدية الخارجية لباب الرحمة، وأبقت المنطقة مغلقة.

وحوّلت قوات الاحتلال منطقة “باب الرحمة” داخل المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية، بفعل الانتشار الواسع في المنطقة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ووفّرت الحراسة والحماية للمستوطنين خلال اقتحاماتهم للمسجد المبارك ومداهمة منطقة باب الرحمة في جولاتهم الاستفزازية.

وكان مُصلون حطموا يوم أمس السلاسل الحديدية والقفل الذي وضعه الاحتلال “خلسة” في الليلة قبل الماضية على بوابة المبنى، فيما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين بالضرب المبرح تزامنا مع اغلاق أبواب المسجد الأقصى واعتقلت مجموعة من المصلين وموظفة أوقاف تعمل في قسم المخطوطات.

وكانت الخارجية الفلسطينية قالت “إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استغلال الانحياز الأمريكي الكامل لسياسته الاستعمارية أبشع استغلال في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها التهويدية للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها عامة، وللمسجد الأقصى المبارك وباحاته بشكل خاص”.

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