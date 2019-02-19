بالصور .. فرقة الامام علي (ع) القتالية تفتتح دورة تدريبية

2019/02/19 | 12:20

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بتوجيه من قائد فرقة الامام علي (ع) اللواء الثاني حشد شعبي الشيخ

طاهر الخاقاني افتتح صباح ،الثلاثاء، دورة القائد الشهيد كريم

الخاقاني (رحمه الله) التدريبية.وقال معاون قائد الفرقة" أن الدورة تأتي حسب توجيهات قيادة هيئة الحشد

الشعبي باعتبار عام ٢٠١٩ عام للتدريب،وقد وجه قائد الفرقة الشيخ طاهر

الخاقاني بضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات التي تصدر من هيئة

الحشد الشعبي، وأن تشمل هذه الدورات جميع المقاتلين دون استثناء، و

تستمر الدورة لمدة ٤٥ .

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