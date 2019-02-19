شاهد .. اللواء باقري : القوات المسلحة بلغت الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات الدفاعية

2019/02/19 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال

رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري

أن 80 بالمئة من المنتجات الدفاعية هي محلية الصنع، مضيفا أن "القوات

المسلحة بلغت مستوى رفيعا في مجال الاكتفاء الذاتي لتصنيع انواع

الاجهزة والمعدات العسكرية في البلاد."جاءت

تصريحات اللواء باقري أمس الاثنين، خلال اللقاء مع المرجع الديني اية

الله جعفر سبحاني في محافظة قم المقدسة جنوب طهران.وأشار

اللواء باقري الى "الطاقات الانتاجية التي تتميّز بها القوات المسلحة

للجمهورية الاسلامية في مجال تصنيع أنواع الغواصات ذات التقنية

الحديثة جدا، ومختلف الصواريخ والطائرات المسيرة وأجهزة الاتصالات

الالكترونية المتطورة، وغيرها من المعدات العسكرية."ونوّه

اللواء باقري بأن "القوات المسلحة الايرانية لديها طاقات جيدة ايضا

لسدّ حاجات البلاد في المجالات الصناعية الاخرى ومنها صناعات السيارات

والنفط والغاز، ولقد ساهمت القوات المسلحة في إنشاء مصفي الخليج

الفارسي جنوب ايران بسعة انتاجية تبلغ 39 مليون لتر من البنزين

يوميا."وأكمل: "العدو

تلقى الضربات من جانب ايران وعليه فهو ينفذ تهديدات عديدة ضد البلاد،

ونظرا لتعاظم إقتدار القوات المسلحة الايرانية فإن التهديدات العسكرية

آخذة بالتراجع يوما بعد يوما حيث لان امريكا والكيان الصهيوني بوصفهما

قادة الاستكبار لن يجرؤا على توجيه التهديد العسكري ضد

البلاد."

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