بغداد|| عبد المهدي يترأس اجتماعا للجنة التسليح في وزارة الدفاع

2019/02/19 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس القائدُ العام للقواتِ المسلحةِ عادل عبد المهدي اجتماعاً للجنةِ التسليحِ في مقرِ وزارةِ الدفاع

المكتبُ الاعلامي ل‍عبد المهدي قال في بيان إن الاخيرَ عقد اليوم

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