السيد عمار الحكيم: العراق يمتلك مقومات النهضة الشاملة ويحتاج للدعم الدولي

2019/02/19 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، مع السفير الياباني في العراق، ناوفومي هاشيموتو، والوفد الاكاديمي المرافق له سبل تعزيز العلاقات بين العراق واليابان ومستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة.وذكر بيان ، ان السيد عمار الحكيم أكد خلال اللقاء “على اهمية الاستفادة من التجربة والخبرات اليابانية في تحقيق التنمية واصلاح المنظومة الادارية في […]

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