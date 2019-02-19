الانبار.. كشف عملية تحرير خمسة أشخاص أختطفتهم داعش بسبب الكمأ

2019/02/19 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول محلي، عملية تحرير خمسة أشخاص أختطفتهم عصابات داعش الارهابية قبل أيام غربي محافظة الانبار.وقال قائممقام قضاء راوة، حسين العكيدي ان “قوة من الجيش حررت المواطنين الخمسة الذين اختطفوا على يد داعش، غرب راوة”.وبين، ان “قوة من الجيش انطلقت فجر اليوم وحررت المواطنين من مكان خطفهم في منطقة {المدهم}” مشيراً الى ان […]

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