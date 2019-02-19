صالح يؤكد ضرورة تجاوز الخلافات السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد

2019/02/19 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، ضرورة تجاوز الخلافات السياسية بين الأطراف الوطنية واعتماد الحوار والتفاهم لتحقيق الاستقرارفي البلاد.وأشار الرئيس صالح، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الى “أهمية تضافر العمل البناء من اجل تحقيق ما يصبو اليه ابناء الشعب العراقي واعادة اعمار ما تضرر نتيجة الارهاب […]

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