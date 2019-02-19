رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تجاوز الخلافات السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد

2019/02/19 | 12:27

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، 19 شباط، 2019، ضرورة تجاوز الخلافات السياسية بين الأطراف الوطنية واعتماد الحوار والتفاهم لتحقيق الاستقرارفي البلاد.

وذكر بيان رئاسي تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح أكد خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الى أهمية تضافر العمل البناء من اجل تحقيق ما يصبو اليه ابناء الشعب العراقي واعادة اعمار ما تضرر نتيجة الارهاب عصابات داعش".

وتابع أن "المشهداني ثمن الدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية لتعزيز مكانة العراق السياسية في العالم وانفتاحه على جيرانه واشقائه واصدقائه".

وبين أنه "جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الاوضاع على الساحتين المحلية والعربية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يحقق التكامل والتنسيق بينهما".

بغداد اليوم- متابعة

سلطت صحيفة ’’المدى’’ المحلية، في تقرير نشرته الثلاثاء (19 شباط 2019)، الضوء على الانباء المتزايدة عن عودة تنظيم داعش الى مناطق في العراق، واحتفاظه بخلايا نائمة في مناطق أخرى.

وقالت الصحيفة في تق

بغداد اليوم - متابعة

حذر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر، الثلاثاء، 19 شباط، 2019، الدولة العراقية من الموت بسبب المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، فيما كشف عن وجود خيارين أمامها.

وذكر كوجر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) أن &qu

بغداد اليوم _ متابعة

أكدت النائبة السابقة سروة عبد الواحد، الثلاثاء (19 شباط 2019)، أن مصيرها سيكون مشابه لمصير الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، اذا حاولت الدخول الى محافظة أربيل.

وقالت عبد الواحد في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن &

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