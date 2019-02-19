صحة ديالى: نجاح عملية استخراج (نواة تمر) من القصبة الهوائية لطفل في مستشفى بعقوبة التعليمي

2019/02/19 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت دائرة صحة ديالى اليوم الثلاثاء، على نجاح عملية استخراج (نواة تمر) من القصبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر عامين في مستشفى بعقوبة التعليمي. وقال مدير

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