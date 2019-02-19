إغلاق أكبر مهرجان شتوي في الصين بعد ذوبان منحوتات جليدية

2019/02/19 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فندق افتتحته الشهر الماضي مجموعة علي بابا، ويستخدم تجهيزات عالية التقنية تريد المجموعة بيعها لقطاع الخدمات الفندقية في المستقبل كما يمثل فرصة لاستعراض مدى براعة المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

“فلاي زو” فندق تطبق فيه مجموعة علي بابا أحدث الأساليب التكنولوجية، تنزلق في أروقته بصمت هذه الروبوتات لتنقل للنزلاء الطعام والمناشف النظيفة.

أجهزة الإنسان الآلي هذه هي جزء من تجهيزات عالية التقنية تقول المجموعة إنها تخفض بشدة تكلفة تشغيل العمالة البشرية وتقضي على حاجة النزلاء للتعامل مع الأفراد.

وافتتح الفندق رسميا الشهر الماضي في الصين ويضم 290 غرفة، واسمه “فلاي زو” مشتق من تلاعب لفظي صيني بجملة “يجب أن تقيم هنا”، ويقع في مدينة هانغتشو على بعد 170 كيلومترا جنوب غربي شنجهاي، وتبدأ تكلفة الإقامة لليلة الواحدة في إحدى غرفه من 1390 يوانا (أي ما يعادل 205 دولارات).

ويستخدم الفندق تقنية تريد مجموعة علي بابا بيعها لقطاع الخدمات الفندقية في المستقبل، وهي فرصة لاستعراض مدى براعة المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

آندي وانغ المدير التنفيذي لإدارة الفنادق المستقبلية في علي بابا، وهي الوحدة التي تشرف على المشروع قال إن الأمر يتعلق بالأساس بكفاءة الخدمة واستمرارها، فأجهزة الروبوت لا تتأثر بالحالة المزاجية كالبشر الذين لا يكونون دائما في مزاج جيد.

ويسجل النزلاء دخولهم للفندق عند منصات تجري مسحا ضوئيا لوجوههم وجوازات سفرهم أو غيرها من وثائق الهوية.



ويمكن للنزلاء الذين يحملون بطاقة هوية صينية إجراء مسح لوجوههم باستخدام هواتفهم الذكية لحجز الإقامة مسبقا.

تريسي لي إحدى النزيلات بالفندق: “أعتقد أن أكبر فارق بين هذا الفندق والفنادق التقليدية هو الفعالية والأمان، إذ لا أضطر لأن أنتظر في طوابير لفترات طويلة، فهو نظام فعال ويتمتع بقدر عال من الأمان أيضا، وهو أحد أولوياتي”.

أما داخل الغرف، فيستخدم النزلاء تقنية الأوامر الصوتية لمجموعة علي بابا لتغيير درجة الحرارة وإسدال الستائر وتعديل الإضاءة وطلب خدمة الغرف.

أما عن البشر، فمن المؤكد أن الفندق لا يزال يوظفهم، إلا أن المجموعة أحجمت عن تحديد عددهم، ويشملون الطهاة وعمال النظافة وموظفي الاستقبال لمساعدة النزلاء الذين يرغبون بتسجيل الدخول بالطريقة التقليدية.

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