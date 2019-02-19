وزارة الداخلية: ضبط عنصر امن عراقي يتاجر بالمخدرات على منتسبي طوارئ الانبار

2019/02/19 | 12:30

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ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أحد منتسبي فوج طوارئ شرطة الأنبار الثامن متلبساً بالجرم المشهود أثناء الواجب بحيازة 300 حبة مخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها على المنتسبين.

وجاءت عملية الضبط على خلفية المعلومات الواردة لمكتب المفتش العام في محافظة الانبار من مصادره الخاصة حول قيام أحد منتسبي فوج طوارئ شرطة الأنبار الثامن بتعاطي المخدرات والاتجار بها، حيث شكّل مكتب المفتش العام فريق عمل مختص للتحري عن المعلومة والتحقق منها، وبعد التأكد من صحتها نصب فريق العمل كمينا للمنتسب وضبطه متلبسا بالجرم المشهود أثناء الواجب بحيازة 300 حبة مخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها على متعاطيها من المنتسبين.

وقد نظم مكتب المفتش العام محضر ضبط بالحبوب المخدرة ودون افادة المنتسب المتهم، وأحال قضيته الى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق المادة (28) ق .



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