2019/02/19 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الثلاثاء، عن تعزيز اجراءاتها الامنية لمدينة كربلاء من جهة الانبار خشية دخول العناصر الإرهابية والمجرمين.وقالت الشرطة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "في اطار المتابعة الحثيثة لقائد شرطة المحافظة باشر مدير قسم مكافحة متفجرات كربلاء بجولة تفتيشية لسيطرة الطار بهدف الاطلاع على ما يؤديه ضباط ومنتسبي قسم المتفجرات وعمل عجلات الرابسكان لزيادة الثقافة الامنية في تنفيذ الواجبات الموكلة اليهم".

واضاف البيان، انه "وجه مدير قسم مكافحة المتفجرات بضرورة الفحص الدقيق بعجلات كشف المتفجرات لجميع الوافدين الى المدينة وابداء المساعدة للحالات الانسانية مع التأكيد على إدامة العجلات لتنفيذ الواجبات بشكل يُؤْمِن المدينة وزائريها وبصورة مستمرة نظراً لموقع السيطرة الاستراتيجي ومحاذاتها لمحافظة الأنبار".

يذكر ان سيطرات محافظة كربلاء المقدسة مجهزة بعجلات كشف المتفجرات مع وجود ضباط ومنتسبين اختصاص يواصلون الليل بالنهار لتبقى هذه المدينة تنعم بالامن والامان في جميع أوقات السنة بالاشتراك مع الاجهزة الامنية كافة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزيز الاجراءات الامنية بمدخل كربلاء من جهة الأنبار) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعزيز الاجراءات الامنية بمدخل كربلاء من جهة الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).