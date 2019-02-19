2019/02/19 | 12:30

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كربلاء تمهل الحكومة 24 ساعة لتحرير مختطفيها في النخيب

كربلاء -

كلمة

امهلت الحكومة المحلية في كربلاء يوم الثلاثاء الحكومة

المركزية 24 ساعة لتحرير ابناءها الذين اختطفوا في النخيب

امس.

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريحات تابعها موقع

كلمة الإخباري ان "حكومة كربلاء تمهل الحكومة المركزية ٢٤

ساعة لتحرير ابنائها الذين اختطفوا امس في النخيب".



وأضاف ان "جهات

معروفة تقف وراء اختطافهم".

وأكد الميالي انه "في حال انتهاء المهلة المحددة فستتحرك الحكومة

المحلية لتحرير ابنائهم".

وأوضح انه "تم اطلاق سراح اثنين من ابناء كربلاء فما لا يزال اثنين

اخرين مختطفين".

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