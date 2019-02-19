الكعبي :يحذر من تصاعد حالات إختطاف داعش للمدنيين في مناطق مختلفة

2019/02/19 | 12:31

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بغداد – عراق برس -19 شباط / فبراير: حذر عضو هيأة رئاسة مجلس النواب ، حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، من تصاعد حالات اختطاف داعش للمدنيين في مناطق مختلفة كان اخرها في النخيب ، فضلا عن محاولات التسلل داخل الاراض العراقية ، فيما طالب بضرورة التحرك الامني العاجل لإنقاذ جميع المختطفين والقبض على المتورطين والتخلص من الخلايا الارهابية التي بدأت تنضج بعد فقدان داعش جميع الاراض التي كان يسيطر عليها .

جاء ذلك خلال لقائه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله ، في مقر القيادة ، حيث جرى مناقشة جهود محاربة الاٍرهاب والاوضاع الامنية في بغداد والمحافظات سيما المحررة منها “، مشددا على ” وجوب البدأ بأخذ زمام المبادرة والمباشرة بعمليات استباقية بالتعاون مع جميع صنوف وتشكيلات القوات الامنية وخاصة طيران الجيش للتحرك نحو الأماكن الصحراوية والقريبة من حالات الاعتداء” .

واكد الكعبي على ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري وعدم التهاون مع المعلومات التي تصل قيادة وأفراد العمليات المشتركة والتعامل معها بكل جدية وحزم ، منوها الى الدور المهم الذي يمكن تلعبه اهالي المناطق في التواصل الدائم مع الأجهزة الامنية لرصد الحالات المشبوهة والإخبار عنها بالسرعة الممكنة .



انتهى أح

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