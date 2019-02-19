2019/02/19 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس القت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القبض على 9 متهمين بجرائم الاحتيال والسرقة والتزوير وتهريب الاثار وترويج المخدرات.وذكر اعلام القيادة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (19 شباط 2019)، أن “قوة امنية تابعة لقاطع عمليات بغداد تمكنت من القبض على متهم بالاحتيال ضمن منطقة 5دونم بذريعة ادارته لاحدى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 9 متهمين بـ “جرائم الاحتيال وتهريب الاثار” في بغداد) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 9 متهمين بـ “جرائم الاحتيال وتهريب الاثار” في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).