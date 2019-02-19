2019/02/19 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطات العراق من الذهب بلغت في نهاية الربع الثالث من 2018 نحو 96.3 طن، ما سمح له بالتقدم على اقتصادات عربية غنية باحتياطات المعدن النفيس.وأظهر أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم اشترت خلال 2018 نحو 651.5 طن من الذهب، مشيرا إلى أن روسيا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعزز احتياطه من الذهب متقدما على قطر والإمارات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعزز احتياطه من الذهب متقدما على قطر والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).