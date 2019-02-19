صالح يدعو الأطراف الوطنية لاعتماد الحوار لتحقيق الاستقرار

2019/02/19 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء، الأطراف الوطنية لتجاوز الخلافات السياسية واعتماد الحوار والتفاهم لتحقيق الاستقرار في البلاد.

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