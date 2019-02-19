مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن اليمن بحضور المبعوث الأممي

2019/02/19 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة بحضور مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، الذي سيدلي بإحاطة هي الأولى له بعد صدور قرار دولي داعم لاتفاق ستوكهولهم في ديسمبر كانون الأول الماضي.

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