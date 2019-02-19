المياحي: إعادة تشكيل

2019/02/19 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحفظت لجنة النزاهة البرلمانية على إعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذا المجلس يعدُّ تجاوزاً على حق البرلمان المكلف بتشريع القوانين والرقابة.

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