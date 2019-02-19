أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع استئناف محادثات تجارية بين واشنطن وبكين

2019/02/19 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلواصلت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، صعودها للجلسة السادسة على التوالي، مدعومة بتفاؤل حول استئناف محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.وقال البيت الأبيض، إن وفداً صينياً سيصل واشنطن، اليوم الثلاثاء، لعقد محادثات، في محاولة لحل نزاعهما التجاري قبيل موعد نهائي ينتهي في أول مارس/ آذار المقبل.كما استمدت أسعار النفط دعمها من توقعات خفض معروض الخام في الأسواق العالمية، بحلول الربع الأول 2019، وهبوط إنتاج "أوبك".وبحلول الساعة (08:16 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.14 بالمائة أو 9 سنتات، إلى 66.59 دولاراً للبرميل.وفي نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.77 بالمائة أو 43 سنتاً، إلى 56.41 دولاراً للبرميل.

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