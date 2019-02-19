كلوب يعود لمواجهة بايرن ميونيخ.. لمن كانت الغلبة في الماضي؟

2019/02/19 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر يستعد ليفربول لاستضافة فريق بايرن ميونيخ في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك في مواجهة تتجدد بين مدرب الريدز يورجن كلوب ضد البافاري.

كونه مدرب جاء من الدوري الألماني، فأن كلوب كان قد واجه بايرن ميونيخ في 29 مباراة في مختلف المسابقات، فاز في تسع مباريات فقط منها وخسر ست عشرة مواجهة وتعادل في أربع مواجهات.

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مع فريق ماينز منذ عام 2004 حتى 2008 واجه كلوب بايرن ميونيخ في سبع مناسبات، خسر في ست وتعادل في واحدة وفشل في تحقيق أي فوز.

أما مع فريق بوروسيا دورتموند الذي تولى تدريبه منذ عام 2008، فواجه بايرن ميونيخ في 22 مباراة بمختلف المسابقات، حقق الفوز في تسعٍ منها.

خسر كلوب مع أسود الفيستيفاليا ضد بايرن ميونيخ عشر مرات، وتعادل في ثلاث مباريات.

وكانت أكثر هذه الهزائم مرارة هي الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.

كلوب عاد لتحقيق وصافة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى عام 2018 مع فريق ليفربول، الفريق الإنجليزي الذي يسعى لإعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 2005 يصطدم بفريق بايرن ميونيخ هذه المرة، فهل يعرقل البافاري حلم كلوب في حمل الكأس ذات الأذنين مرة أخرى؟ أم أن لنجوم الريدز كلمة أخرى؟

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