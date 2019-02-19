2019/02/19 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..استعرض سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم اليوم مع رئيس حزب الوفاق الوطني اللبناني بلال تقي الدين تطورات الأوضاع في المنطقة.وأكد تقي الدين في تصريح له عقب اللقاء أن الشعب السوري بالتحامه مع قيادته وجيشه استطاع الصمود في وجه كل المؤامرات الخارجية “لتبقى سورية الصوت العربي المقاوم وقلب العروبة النابض”.ولفت تقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملف النازحين يتصدر..



سوريا ولبنان تبحثان العلاقات الثنائية alansaar.

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