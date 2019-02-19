مقتل 16 إرهابيًا في عملية أمنية بشمال سيناء

2019/02/19 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن قطاع الأمن الوطنى في وزارة الداخلية المصرية، من رصد بؤرتين إرهابيتين، خططت عناصرها لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، وشخصيات بارزة في نطاق مدينة العريش بشمال سيناء.

وبمداهمة البؤرة الأولى والكائنة في أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحى العبيدات “دائرة قسم شرطة ثالث العريش”، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع 10 منهم.

وفي البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة “دائرة قسم شرطة ثالث العريش”، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات ، مما أسفر عن مصرع 6 منهم ، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.

كانت العاصمة المصرية قد شهدت مساء أمس الإثنين، تفجيرا إرهابيا أثناء ضبط مشتبه به في حي الدرب الأحمر وسط القاهرة، ما أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة ومقتل منفذ التفجير.

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