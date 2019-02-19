2019/02/19 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الخميس، إن الحكومة لا ترغب في أن تكون على خلاف شديد مع فرنسا، وأضاف أنه سيكون مسرورا إذا التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التوتر الذي حدث مؤخرا.

وردا على قرار فرنسا سحب سفيرها لدى إيطاليا، قال سالفيني في بيان إنه يريد إعادة العلاقات مع باريس إلى طبيعتها، لكن على فرنسا معالجة ثلاث قضايا “أساسية”.

وأوضح أن على الشرطة الفرنسية التوقف عن صد المهاجرين ودفعهم للعودة إلى إيطاليا ووقف عمليات الفحص المطولة التي تجريها على الحدود مما يعرقل حركة المرور هناك.



وأضاف أن على باريس أيضا تسليم نحو 15 متمردا يساريا إيطاليا اتخذوا من فرنسا ملاذا خلال العقود الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق مطار تشامبينو في روما بسبب حريق) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق مطار تشامبينو في روما بسبب حريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).