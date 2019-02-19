تفاهمات الصدر ــــ العامري تُغضب «الحكمة»والخلافات تتفاقم بين أطراف الإصلاح

2019/02/19 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازداد الحديث أخيراً عن تنامي الخلاف بين عمار الحكيم ومقتدى الصدر، في ظلّ تقارب الأخير مع هادي العامري.وعلى رغم التوقعات بإمكانية تصدّع أركان تحالف «الإصلاح»، إلا أن مصادر من داخل «التحالف» توصّف ما يدور إلى الآن بأنه «تباين طبيعي» داخل البيت الواحد بغداد | ما بين زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وزعيم «تحالف […]

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