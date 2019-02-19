مباراة ليون وبرشلونة - معلومات البث المباشر

2019/02/19 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موعد مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشرمباراة برشلونة وليون مباشرالبث المباشر لمباراة برشلونة وليونمشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر على الانترنتينزل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على ليون الفرنسي وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في "كامب نو"، فيما يسعى الفريق الفرنسي إلى تحقيق الفوز وإحداث المفاجأة أمام الفريق الكتالوني الذي يعاني سوء الأداء في الآونة الأخيرة.موعد مباراة برشلونة وليونمباراة برشلونة وليون مباشر، تشاهدونها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليونتشاهدون مباراة برشلونة وليون مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD1 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.وتوفّر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.التقديم الفني لمباراة برشلونة وليون

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