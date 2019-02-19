زلاتان يعد بتحطيم كل الأرقام القياسية

2019/02/19 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال النجم السويدي، البالغ 37 عاما، خلال حفل تقديم الفريق لقميصه الجديد الاثنين "هذا الموسم، أريد أن أجلب لكم شيئا، سأحطم كل الأرقام القياسية للدوري الأميركي لكرة القدم".ورغم تسجيل نجم برشلونة وإنتر السابق 22 هدفاً وتمريره 10 كرات حاسمة في 27 مباراة الموسم المنصرم، إلّا أنه لم ينجح في قيادة فريقه للتأهل للأدوار الإقصائية.ويخوض غالاكسي، الفائز بلقب الدوري خمس مرات، مباراته الاولى في 2 آذار/مارس المقبل أمام شيكاغو.ومن بين الأرقام القياسية التي من الممكن أن يحطمها زلاتان التسجيل في تسع مباريات متتالية، أو تمرير كرات حاسمة في ثماني مباريات تواليا، أو حتى تسجيل أربعة أهداف في شوط واحد.إضافة الى عدد التسديدات مع 181 تسديدة، والتسديدات بين الخشبات الثلاث مع 76 تسديدة.ويملك مهاجم فريق أتلانتا الفنزويلي جوزيف مارتينيز الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد مع 31 هدفا في 34 مباراة، سجلها الموسم الماضي.أما الكولومبي الأسطورة كارلوس فالديراما لاعب تامبا باي السابق، فيحمل الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد مع 26 كرة في 32 مباراة عام 2000.

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