مسلحون يقتلون مدنياً شمال بغداد

2019/02/19 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بمقتل مدني بنيران مسلحين شمال العاصمة بغداد.وإن “مسلحين مجهولين أطلقوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني في قضاء الحسينية، ما أسفر عن مقتله في الحال”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب […]

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