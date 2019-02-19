2019/02/19 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يرى محللون بنك "جي.بي.مرجان" أن التوقعات للأسواق الناشئة "وردية" وسط زيادة الفرص أمام الولايات المتحدة والصين لحل النزاع التجاري بينهما واحتمالية تراجع الدولار الأمريكي وسط سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشددية.





وقال البنك في مذكرة صادرة أمس الاثنين إن الأسواق الناشئة لاتزال في منتصف الدورة على الرغم من تباطؤ الزخم الاقتصادي عالمياً، وذلك نقلاً عن وكالة "بلومبرج".





وأضاف البنك أن التقلبات أصبحت "جذابة إلى حد ما" بعد الهزيمة التي لاحقتها في العام المنصرم.





ويرى ريتشار ثرينجتون محلل "جي.بي.مورجان" أن الصين ستفعل كل ما بوسعها من أجل حل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، وأن تضاءل النفقات الرأسمالية وثقة المستهلك وإنفاق التجزئة ساهموا في أن يكون لدى بكين حافز أقوى في أن تفعل ذلك.





وتابع: "وإذا فعلت الصين ذلك فأنه سيكون إيجابي للأسواق الناشئة وأسهم منطقة المحيط الهادئ في آسيا..أما في حالة إحجامها عن ذلك فأننا نتوقع أن الصين ستتحرك وبشكل حاسم نحو تحفيز اقتصادها المحلي".





ويعتقد البنك الأمريكي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستتقدم بتنازلات من أجل انفتاح أسواقها أمام الخدمات المالية والسيارات إلى جانب خفض تعريفات الواردات ومنتجات المستهلكين والسيارات وزيادة شراء النفط والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية.





ولذلك فأن بنك "جي.بي.مورجان" يرى أنه من الصعب أن يصبح أداء الأسواق الناشئة في 2019 أسوأ من سابقه، إلا في حالة أنه كان هناك ركود عالمي وهو الأمر الذي لا يتوقع البنك في المستقبل القريب.





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