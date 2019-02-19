هيئة رئاسة برلمان كوردستان تجتمع مع الكتل لبحث تشكيل اللجنة القانونية

2019/02/19 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلاجتمعت هيئة رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، 19 شباط، 2019، مع الكتل البرلمانية لبحث تشكيل اللجنة القانونية.وبعد يوم من انتخابها رئيسة مؤقتة لبرلمان كوردستان، قالت فالا فريد لشبكة رووداو الإعلامية: "اجتمعنا اليوم مع الكتل في برلمان كوردستان وطلبنا منها تحديد مرشحيها لعضوية اللجنة القانونية".وأوضحت: "لايمكن للبرلمان أداء مهامه بدون تشكيل اللجنة القانونية"، مشددةً على "ضرورة تشكيل اللجنة بأقرب وقت من أجل تعديل القوانين الموجودة وتشريع أخرى جديدة".ومن المتوقع أن يكون تعديل قانون رئاسة إقليم كوردستان ليتم اختيار رئيس الإقليم داخل البرلمان على رأس أولويات عمل اللجنة القانونية، إلى جانب تشريع دستور لإقليم كوردستان.وعقد برلمان كوردستان، أمس الإثنين، 18 شباط 2019 جلسته وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكوردستاني، فيما انسحب أعضاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني والجماعة الإسلامية من الجلسة في وقت لاحق.وشهدت الجلسة انتخاب فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، رئيسة مؤقتة لبرلمان كوردستان لحين مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في جلسات البرلمان وتحديد مرشحه للمنصب، كما تم انتخاب هيمن هورامي في منصب النائب الأول لرئيس البرلمان ومنى قهوجي من المكون التركماني لمنصب النائب الثاني.وفي شهر كانون الأول الماضي، رشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نائب رئيس الحزب، نيجيرفان البارزاني رئيساً لإقليم كوردستان، ومسرور البارزاني، لمنصب رئيس وزراء إقليم كوردستان، بعد الاتفاق على إعادة العمل بمؤسسة رئاسة الإقليم عقب تجميدها.

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