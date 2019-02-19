اللواء الثاني بالحشد يفتتح دورة “الشهيد كريم الخاقاني” لتطوير مهارات مقاتليه

2019/02/19 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افتتح اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الثلاثاء، دورة للتدريب لمدة ٤٥ يوما في مقر اللواء بهدف تطوير مهارات المقاتلين القتالية، وتشتمل التدريب على القتال التكتيكي وحرب الشوارع وتنفيذ الكمائن.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، اللواء الثاني في الحشد الشعبي افتتح صباح اليوم الثلاثاء ١٩شباط دورة القائد الشهيد كريم الخاقاني (رحمه الله) التدريبية.

واشار الى ان، الدورة سوف تستمر لمدة ٤٥ يوما بواقع ٣ ساعات تخصص الساعه الأولى للتدريب البدني والساعة الثانية تقدم محاضرات ممنهجة تشمل جميع الدروس العسكرية التعبوية وبالإضافة للدروس العقائدية، وتخصص الساعة الاخيرة للتدريب على استخدام أنواع السلاح، كما تشتمل هذه الدورة التدريب على القتال التكتيكي وحرب الشوارع وتنفيذ الكمائن.

واضاف ان، الدورة تأتي حسب توجيهات قيادة هيئة الحشد الشعبي باعتبار عام ٢٠١٩ عام للتدريب، مبينا ان، امر اللواء وجه بضرورة أن تشمل هذه الدورات جميع المقاتلين دون استثناء”.

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