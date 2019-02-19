مواجهتان ناريتان في دوري ابطال اوروبا اليوم

2019/02/19 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشهد منافسات دوري ابطال اوروبا مساء اليوم الثلاثاء مباراتين من العيار الثقيل ضمن دور الستة عشر من المنافسة .

حيث تقام على ملعب انفيلد مباراة مهمة تجمع صاحب الارض فريق ليفربول الانكليزي مع ضيفه بايرن ميونخ الالماني, ويعول الفريق الإنكليزي على عاملي الأرض والجمهور لمواصلة العلامة الكاملة على أرضه هذا الموسم, فيما يأمل الفريق البافاري العودة بنتيجة إيجابية ترفع من أسهمه في مواصلة الدفاع عن حظوظ الكرة الألمانية في التواجد في ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية يحل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على ليون الفرنسي وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في “كامب نو”، فيما يسعى الفريق الفرنسي إلى إحداث مفاجأة أمام الفريق الكتالوني رغم غياب قائده نبيل فقير الموقوف عن اللقاء بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات في دور المجموعات.





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