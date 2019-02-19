لجنة المسابقات تجري تغييرا في مباراتين بالجولة 18 من الممتاز

2019/02/19 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة المسابقات في اتحاد العراقي لكرة القدم اجراء تغيير في موعد وملعب لمباراتين في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

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