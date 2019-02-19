الحرب على سوريا

2019/02/19 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت "قوات سوريا الديمقراطية" التحالفَ الدولي الذي تقوده واشنطن بإبقاءِ ما بينَ الفٍ والفٍ وخمسِمئةِ عسكريٍ في سوريا

قائدُ القواتِ المدعومةِ من الولاياتِ المتحدة في سوريا

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