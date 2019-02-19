تشكيل لجنة قضائية تتولى الاشراف على انتخابات رابطة القاضيات العراقيات

2019/02/19 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل مجلس القضاء الاعلى لجنة قضائية تتولى الاشراف على انتخابات رابطة القاضيات العراقيات التي ستقام يوم الخميس المقبل.وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى وأن”الانتخابات التي تم تحديدها من قبل مجلس القضاء سيتولى الاشراف عليها القضاة وهم رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ونائب […]

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