لأيام معدودة.. رحلة الى أنتاركتيكا

2019/02/19 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يختتم فصل الصيف في أنتاركتيكا هذه الأيام، مع أول غروب الشمس في السنة القادمة إلى القطب الجنوبي في حوالي أسبوعين.تمكن الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المحطات الساحلية في أنتاركتيكا من تجربة بضعة أسابيع من ضوء النهار المستمر في ايام عيد الميلاد.

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