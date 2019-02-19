2019/02/19 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ وصال الاسدينفذت المهن الصحية صباح اليوم الثلاثاء، في كربلاء اعتصام مطالبة الحكومة برفع التسكين عن الرواتب وزيادة الخطورة وتوسيع قناة الدراسة، محذرة ان لم يتم الاستجابة الى المطالب ستتخذ اجراءات تصاعدية.

يأتي ذلك بعد يومين من الاضراب العام للقطاع التربوي في العراق وايقاف الدوام بالكامل.

وحذرت الملاكات الصحية في حديث لوكالة النبأ للأخبار، ان "في حال عدم تنفيذ المطالب سيتحول الى اعتصام مفتوح".

ودعمت الملاكات الطبية والادارية المعتصمين بالوقوف معهم، وبينوا، ان "مطالبهم مشروعة"

يذكر ان المطالب والاعتصامات منذ الحكومات السابقة الا انها لم تلق اي استجابة، ورفع المعتصمين لافتات اوضحت جملة من مطالبهم وهي رفع التسكين وزيادة الخطورة وتوسيع قناة الدراسة.

جاء هذا الاعتصام في الوقت الذي تساوم جهات متنفذة على اهم قطاعين في الدولة التعليم والصحة الذي هدد وزيرها في وقت سابق "بالاستقالة في حال استمرار الضغوط الحزبية عليه"، حسب قوله.

تحرير: عامر الشيباني

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد التربية.. المهن الصحية تحذر من اعتصام مفتوح) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد التربية.. المهن الصحية تحذر من اعتصام مفتوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).