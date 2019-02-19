بسبب زوجة مستاءة من زوجها... نزاع مسلح في البصرة

2019/02/19 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضت القوات الأمنية في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، نزاعاً مسلحاً في منطقة وسط المحافظة، اندلع على خلفية زوجة مستاءة من زوجها وترفض العودة إليه، فيما

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