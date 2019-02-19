موظف يذهب إلى عمله بلوح تجديف لتوفير الوقت – فيديو

2019/02/19 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر موظف الذهاب إلى العمل بواسطة لوح تجديف بدلا من التاكسي أو الحافلة لتوفير الوقت.

ذكرت التقارير المحلية الصينية أن “ليو فوكاو” يعيش على الضفة الجنوبية لنهر اليانغتسي في جنوب غرب الصين، ويعمل على الجانب المقابل من النهر، حيث تبلغ المسافة بين المنزل ومكان العمل نحو 1000 متر، لكن ذلك يأخذ ما يقرب من ساعة بوسائل المواصلات العادية.

ومنذ شهر يوليو الماضي استخدم ليو لوح تجديف لعبور النهر إلى الجانب الآخر لتوفير الوقت.

وتم مشاركة لقطات عبر موقع يويتوب للموظف المتفاني وهو يقف على لوح ويدفعه باستخدام مجداف.

ومن المعروف أن رياضة التجديف انتشرت كرياضة رسمية منذ إنشاء أول اتحاد دولي لهذه اللعبة في عام 1892، ونالت شرف الانضمام للألعاب الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في برلين عام 1936.

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