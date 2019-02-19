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رئيس الجمهورية يدعو الأطراف الوطنية لاعتماد الحوار لتحقيق الاستقرار

العراقسياسة

رئيس الجمهورية يدعو الأطراف الوطنية لاعتماد الحوار لتحقيق الاستقرار

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:40

برهم صالح ومحمود المشهداني

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، الأطراف الوطنية لتجاوز الخلافات السياسية واعتماد الحوار والتفاهم لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقته "الغدير"، إن "الرئيس صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني".وأشار صالح، إلى "أهمية تظافر العمل البناء من اجل تحقيق ما يصبو اليه ابناء الشعب العراقي واعادة اعمار ما تضرر نتيجة الارهاب".وأكد رئيس الجمهورية، على "ضرورة تجاوز الخلافات السياسية بين الأطراف الوطنية، واعتماد الحوار والتفاهم لتحقيق الاستقرار في البلاد".من جانبه، ثمن المشهداني الدور "الذي يضطلع به رئيس الجمهورية لتعزيز مكانة العراق السياسية في العالم وانفتاحه على جيرانه واشقائه واصدقائه".وجرى خلال اللقاء، الذي حضره نديم الجابري وانتصار العظيمي، بحث تطورات الاوضاع على الساحتين المحلية والعربية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يحقق التكامل والتنسيق بينهما.بحسب البيان.انتهى...س ح

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