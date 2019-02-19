مصدر في الشرطة: مقتل مدني بنيران مسلحين شمال العاصمة بغداد

2019/02/19 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بمقتل مدني بنيران مسلحين شمال العاصمة بغداد.وقال المصدر ، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني في قضاء الحسينية، ما أسفر عن مقتله في الحال".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر هجمات متفرقة تستهدف مدنيين وعناصر أجهزة أمنية في مناطق متفرقة من العاصمة.

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