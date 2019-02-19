كيف بدت بيونسيه بعد اضافة لمسة ايرانية على اطلالتها!

2019/02/19 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس لطالما عُرفت الفنانة العالمية بيونسيه، بإطلالاتها “المثيرة”، التي غالباً ما تُزينها بلمسات خاصة، تصممها أنامل مصممات مبدعات..فعلى من وقع اختيار بيونسيه هذه المرة؟.وتألقت صاحبة الصوت العالمي ببدلة برتقالية اللون كانت قد حملت توقيع العلامة التجارية “إناغانسيو”، وبالطبع حرصت على أن تُكمل إطلالتها بلمسة إيرانية، إذ تزينت بحقيبة جلدية بنفسجية […]

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