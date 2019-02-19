الصدر يشترط إخراج القوات التركية والإيرانية من البلاد

2019/02/19 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تقدم نحو 50 نائبا في البرلمان،الثلاثاء، بطلب إلى رئاسة مجلس النواب، لتضمين جدول أعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني، بندا يتعلق بمراجعة اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، الموقعة العام 2011.وذكرت وسائل اعلامية تابعها “ناس”، اليوم (19 شباط 2019)، ان “نحو 50 نائبا في البرلمان، ينتمون إلى تحالف الفتح […]

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