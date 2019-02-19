بعد 30 عاماً.. جهاز حاسوب يفاجئ العالم برسالة “صاعقة”

2019/02/19 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعور بالصدمة اعترى الأستاذ في جامعة فوردهام الأميركية، حين اكتشف أن جهاز “أبل 2” الخاص به، الذي اشتراه قبل عقود، ما زال يعمل بشكل جيد، وأنه بحالة ممتازة.وأثار ذلك الخبر ردود فعل كبيرة عندما نشر أستاذ القانون الجامعي جون بفاف صورة لجهاز “أبل 2 إي” على حسابه بصحفة تويتر، وفق ما نشرت صحيفة “نيويورك […]

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