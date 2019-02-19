القوات الأمنية تحرر خمسة مختطفين من قبل داعش في قضاء راوة

2019/02/19 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتمكنت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، 19 شباط، 2019، من تحرير خمسة أشخاص بعد أن اختطفهم تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش، في قضاء راوة بمحافظة الأنبار.وقال قائممقام راوة، حسين العكيدي في تصريح صحفي إن "قوة من الجيش تمكنت اليوم، من تحرير المواطنين الخمسة الذين اختطفوا قبل أيام غرب القضاء".وأضاف العكيدي أن "عملية التحرير تمت قرب منطقة المدهم غرب راوة بعد تنفيذ عملية للجيش في صحراء الأنبار".ويوم الجمعة الماضي، اختطف مسلحو داعش، خمسة مدنيين من أبناء قضاء راوة خلال جنيهم محصول الكمأ.

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